MotoGP 2026: Motor Hancur, Tubuh Terpental, Alex Marquez Kini Bawa Kabar Baik

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:10 WIB

jpnn.com - Alex Marquez membawa kabar melegakan setelah mengalami kecelakaan mengerikan pada MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap Gresini Racing itu berhasil menjalani operasi setelah mengalami cedera serius akibat insiden horor yang terjadi di Sirkuit Catalunya, akhir pekan lalu.

Kecelakaan tersebut bermula ketika Alex menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta yang tiba-tiba melambat di lintasan.

Benturan keras membuat adik Marc Marquez itu terpental, sementara motornya hancur hingga salah satu rodanya terlepas.

Pecahan motor yang berserakan bahkan turut mengenai Fabio Di Giannantonio hingga ikut terjatuh. Insiden itu pun memaksa race director mengibarkan red flag dan menghentikan balapan untuk sementara waktu.

Akibat kecelakaan itu, Alex mengalami cedera pada bagian tulang leher dan tulang selangka sehingga harus segera menjalani tindakan operasi.

Gresini Racing kemudian memastikan prosedur medis yang dijalani pembalap asal Spanyol itu berjalan sesuai rencana.

"Alex Marquez telah menjalani operasi pada tulang selangka kanannya tadi malam."