Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Motor Hancur, Tubuh Terpental, Alex Marquez Kini Bawa Kabar Baik

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:10 WIB
MotoGP 2026: Motor Hancur, Tubuh Terpental, Alex Marquez Kini Bawa Kabar Baik - JPNN.COM
Alex Marquez. Foto: cdncrash

jpnn.com - Alex Marquez membawa kabar melegakan setelah mengalami kecelakaan mengerikan pada MotoGP Catalunya 2026.

Pembalap Gresini Racing itu berhasil menjalani operasi setelah mengalami cedera serius akibat insiden horor yang terjadi di Sirkuit Catalunya, akhir pekan lalu.

Kecelakaan tersebut bermula ketika Alex menabrak bagian belakang motor Pedro Acosta yang tiba-tiba melambat di lintasan.

Baca Juga:

Benturan keras membuat adik Marc Marquez itu terpental, sementara motornya hancur hingga salah satu rodanya terlepas.

Pecahan motor yang berserakan bahkan turut mengenai Fabio Di Giannantonio hingga ikut terjatuh. Insiden itu pun memaksa race director mengibarkan red flag dan menghentikan balapan untuk sementara waktu.

Akibat kecelakaan itu, Alex mengalami cedera pada bagian tulang leher dan tulang selangka sehingga harus segera menjalani tindakan operasi.

Baca Juga:

Gresini Racing kemudian memastikan prosedur medis yang dijalani pembalap asal Spanyol itu berjalan sesuai rencana.

"Alex Marquez telah menjalani operasi pada tulang selangka kanannya tadi malam."

Alex Marquez membawa kabar melegakan setelah mengalami kecelakaan mengerikan pada MotoGP Catalunya 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alex Marquez  MotoGP  MotoGP 2026  Gresini Racing  MotoGP Catalunya 
BERITA ALEX MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp