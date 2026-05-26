JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Mugello Jadi Tempat Marc Marquez Comeback?

Selasa, 26 Mei 2026 – 11:24 WIB
Marc Marquez (93). Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez mulai dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke lintasan pada seri MotoGP Italia 2026.

Balapan pekan ke-7 MotoGP 2026 itu akan berlangsung di Sirkuit Mugello pada akhir pekan ini.

Nama Marquez kabarnya telah masuk dalam daftar sementara pembalap untuk seri tersebut.

Namun hingga kini, belum ada kepastian resmi dari pihak Ducati Lenovo terkait apakah ridernya itu benar-benar akan turun di depan publik Italia.

Sebelumnya, Marquez harus menepi dari lintasan setelah menjalani masa pemulihan panjang akibat cedera serius yang memaksanya absen pada seri Catalunya.

The Baby Alien mengalami cedera setelah insiden di Sprint Race MotoGP Le Mans, yang berujung pada tindakan medis lanjutan pada bagian bahu dan kaki.

Kondisi itu sempat mengharuskan Marquez menjalani dua prosedur operasi sekaligus, termasuk penanganan pada bahu kanan serta cedera kaki yang dialami.

Proses pemulihan kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi intensif selama kurang lebih dua pekan untuk mengembalikan kondisi fisiknya.

