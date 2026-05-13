MotoGP 2026: Peluang Pecco Bagnaia Buyar di Tengah Persaingan Sengit

Rabu, 13 Mei 2026 – 08:03 WIB
Francesco Bagnaia di garasi Ducati. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Francesco Bagnaia pulang tanpa hasil dari seri kelima MotoGP 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan yang berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Minggu (10/5/2026).

Insiden tersebut terjadi ketika Pecco -sapaan Bagnaia- tengah berada dalam persaingan ketat di barisan depan.

Sejak awal lomba, pembalap Ducati Lenovo Team itu sejatinya tampil cukup kompetitif.

Memulai balapan dari pole position, Pecco sempat terlempar ke posisi lima sebelum perlahan menemukan ritme terbaiknya.

Rider asal Italia itu bahkan sempat berada di posisi kedua. Namun, upayanya untuk terus menekan berakhir di pertengahan lomba.

Namun, pada lap ke-16, saat berusaha memacu kendaraannya, Pecco kehilangan kontrol pada bagian depan motor dan tidak dapat melanjutkan balapan hingga finis.

Seusai insiden tersebut, Bagnaia menilai performanya sepanjang akhir pekan masih berada pada level yang cukup kompetitif meski hasil akhir tidak sesuai harapan.

"Kalau melihat keseluruhan akhir pekan, kami sebenarnya berada dalam kondisi yang cukup baik."

MotoGP 2026 kembali menghadirkan drama saat Francesco Bagnaia gagal finis di seri kelima

TAGS   Bagnaia  MotoGP  MotoGP 2026  Francesco Bagnaia  Ducati 
