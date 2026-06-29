Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Pengakuan Jorge Martin Setelah Gusur Marco Bezzecchi dari Puncak

Senin, 29 Juni 2026 – 08:35 WIB
MotoGP 2026: Pengakuan Jorge Martin Setelah Gusur Marco Bezzecchi dari Puncak - JPNN.COM
Pembalap Aprilia Jorge Martin. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Perjalanan Jorge Martin di MotoGP 2026 berubah drastis hanya dalam hitungan beberapa bulan.

Padahal, cedera yang silih berganti pada akhir musim lalu sempat membuat rider Aprilia itu diragukan mampu menjalani musim secara kompetitif.

Namun, situasinya berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Seri Belanda di Sirkuit Assen menjadi bukti terbaru bahwa Martin telah menemukan kembali performa terbaiknya.

Baca Juga:

Menariknya, Martin tidak memenangi balapan tersebut. Pembalap asal Spanyol itu hanya finis di posisi ketiga setelah memulai lomba dari pole position.

Meski demikian, dengan koleksi 193 poin, Martin sukses menggusur rekan setimnya, Marco Bezzecchi dari singgasana klasemen.

Martin kini unggul tujuh angka atas pembalap asal Italia tersebut.

Baca Juga:

Di sisi lain, kemenangan MotoGP Belanda 2026 menjadi milik Ai Ogura, sedangkan posisi kedua ditempati Raul Fernandez.

Bagi Martin, keberhasilan memuncaki klasemen menjadi pencapaian yang sulit dibayangkan.

Perjalanan Jorge Martin di MotoGP 2026 berubah drastis hanya dalam hitungan beberapa bulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jorge Martin  MotoGP  MotoGP 2026  Klasemen MotoGP 2026  Marco Bezzecchi 
BERITA JORGE MARTIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp