MotoGP 2026

MotoGP 2026: Performa Menurun Marc Marquez Jadi Teka-teki, Ducati Beri Jawaban Tegas

Senin, 20 April 2026 – 09:17 WIB
MotoGP 2026: Performa Menurun Marc Marquez Jadi Teka-teki, Ducati Beri Jawaban Tegas - JPNN.COM
Marc Marquez jatuh. Foto: Danilo Di Giovanni/AS

jpnn.com - Performa Marc Marquez pada awal musim MotoGP 2026 menuai sorotan.

Pembalap Ducati itu dinilai belum menunjukkan dominasi seperti musim sebelumnya.

Dari tiga balapan yang sudah berlangsung, Marquez baru mengoleksi 45 poin dan menempati posisi kelima klasemen sementara.

Baca Juga:

Marquez belum sekali pun naik podium pada race utama. Poin yang dia dapat berasal dari sesi sprint race.

Kondisi ini memicu berbagai spekulasi, termasuk anggapan bahwa Marquez belum sepenuhnya pulih dari masalah fisik.

Namun, anggapan itu langsung ditepis oleh General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna.

Baca Juga:

Dia memastikan kondisi Marquez tidak seperti yang ramai dibicarakan.

"Marc (Marquez, red) dalam keadaan baik. Memang sebelumnya dia mengalami cedera yang cukup serius hingga harus absen beberapa balapan, sehingga sekarang masih dalam tahap pemulihan," ucap Dall'Igna.

MotoGP 2026 menghadirkan teka-teki soal Marc Marquez. Ducati langsung memberikan jawaban tegas.

