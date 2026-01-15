MotoGP 2026: Prima Pramac Yamaha Bukan Tim Satelit Biasa

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:50 WIB

jpnn.com - Prima Pramac Yamaha baru saja memperkenalkan lineup skuadnya untuk musim MotoGP 2026.

Prosesi peluncuran yang digelar di Siena, Italia, sekaligus menjadi penanda perjalanan 25 tahun tim satelit itu di kelas utama balap motor dunia.

Pramac bukan sekadar tim pendamping pabrikan. Dalam sejarah MotoGP, mereka mencatatkan prestasi langka sebagai satu-satunya tim independen yang mampu merebut gelar juara dunia.

Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pramac untuk kembali menatap masa depan dengan ambisi besar bersama Yamaha.

Kepala Tim Pramac, Paolo Campinoti, menegaskan kesamaan visi antara timnya dan Yamaha.

Keduanya bertekad membawa pabrikan Jepang itu kembali ke barisan terdepan.

Dia menyebut kombinasi sumber daya manusia dan motivasi tinggi sebagai kunci utama, sembari menekankan bahwa hasil hanyalah soal waktu.