Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Prima Pramac Yamaha Bukan Tim Satelit Biasa

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:50 WIB
MotoGP 2026: Prima Pramac Yamaha Bukan Tim Satelit Biasa - JPNN.COM
Skuad pembalap Prima Pramac Yamaha MotoGP. Foto: primapramac

jpnn.com - Prima Pramac Yamaha baru saja memperkenalkan lineup skuadnya untuk musim MotoGP 2026.

Prosesi peluncuran yang digelar di Siena, Italia, sekaligus menjadi penanda perjalanan 25 tahun tim satelit itu di kelas utama balap motor dunia.

Pramac bukan sekadar tim pendamping pabrikan. Dalam sejarah MotoGP, mereka mencatatkan prestasi langka sebagai satu-satunya tim independen yang mampu merebut gelar juara dunia.

Baca Juga:

Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pramac untuk kembali menatap masa depan dengan ambisi besar bersama Yamaha.

Kepala Tim Pramac, Paolo Campinoti, menegaskan kesamaan visi antara timnya dan Yamaha.

MotoGP 2026: Prima Pramac Yamaha Bukan Tim Satelit Biasa

Baca Juga:

Keduanya bertekad membawa pabrikan Jepang itu kembali ke barisan terdepan.

Dia menyebut kombinasi sumber daya manusia dan motivasi tinggi sebagai kunci utama, sembari menekankan bahwa hasil hanyalah soal waktu.

Prima Pramac Yamaha baru saja memperkenalkan lineup skuadnya untuk musim MotoGP 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prima Pramac Racing  prima pramac yamaha  MotoGP 2026  Yamaha  Toprak Razgatlioglu 
BERITA PRIMA PRAMAC RACING LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp