Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Quartararo dan Rins Diharapkan Cepat Beradaptasi dengan Yamaha YZR-M1 V4

Jumat, 23 Januari 2026 – 20:24 WIB
MotoGP 2026: Quartararo dan Rins Diharapkan Cepat Beradaptasi dengan Yamaha YZR-M1 V4 - JPNN.COM
Peluncuran tim Monster Energy Yamaha MotoGP 2026 di Indonesia. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Monster Energy Yamaha MotoGP menandai babak baru dalam sejarahnya dengan memperkenalkan Yamaha YZR-M1 2026 bermesin V4.

Peluncuran livery dan motor anyar ini digelar di Indonesia, sekaligus menjadi sinyal kuat transformasi teknis Yamaha di panggung MotoGP.

Penggunaan mesin V4 pada YZR-M1 2026 menandai perubahan paling radikal Yamaha dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga:

General Manager Divisi Pengembangan Olahraga Motor Yamaha Motor Co., Ltd. sekaligus Presiden Yamaha Motor Racing, Takahiro Sumi menyebut proyek ini sebagai pencapaian besar yang dikerjakan secara paralel dengan musim balap 2025.

"Tantangan pengembangan di tengah kompetisi aktif menuntut sinergi erat antara tim teknis Yamaha di Jepang dan Italia," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/1).

Paolo Pavesio selaku Managing Director Yamaha Motor Racing menambahkan bahwa lingkungan kerja lintas budaya menjadi kunci lahirnya YZR-M1 V4.

Baca Juga:

Motor bukan sekadar evolusi, melainkan hasil perombakan menyeluruh demi meningkatkan performa jangka panjang.

Dari sisi balap, Massimo Meregalli menegaskan fokus Yamaha pada 2026 adalah membangun konsistensi.

Monster Energy Yamaha MotoGP menandai babak baru dalam sejarahnya dengan memperkenalkan Yamaha YZR-M1 2026 bermesin V4.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   yamaha yzr-m1 v4  Fabio Quartararo  Alex Rins  Yamaha MotoGP  MotoGP 2026 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp