Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Sachsenring Kembali Memanggil Marc Marquez, Rekor Bersejarah Menanti

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:55 WIB
MotoGP 2026: Sachsenring Kembali Memanggil Marc Marquez, Rekor Bersejarah Menanti - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - MotoGP Jerman 2026 bisa menjadi akhir pekan yang sangat spesial bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati itu berpeluang mengukir sebuah pencapaian yang belum tentu bisa disamai banyak rider.

Kesempatan emas itu datang pada seri MotoGP Jerman 2026 yang akan berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Sachsenring, lintasan yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu arena paling bersahabat bagi pembalap Marquez.

Baca Juga:

Sepanjang kariernya, Marquez telah mengoleksi 12 kemenangan di Sachsenring dari berbagai kelas balap.

Jika kembali menjadi yang tercepat, dia akan menyamai catatan 13 kemenangan milik legenda balap, Giacomo Agostini di sirkuit tersebut.

Catatan impresif itu membuat banyak pihak kembali menempatkan Marquez sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih kemenangan meski penampilan pada seri sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan.

Baca Juga:

Setelah mencatat hasil sempurna di Hungaria dan Brno, pembalap asal Spanyol itu gagal mempertahankan momentumnya di MotoGP Belanda. Marquez harus puas finis ketujuh, sementara kemenangan menjadi milik Ai Ogura.

Kini, fokus Marquez sepenuhnya tertuju ke Sachsenring. Rider berjuluk The Baby Alien itu menilai karakter lintasan di Jerman lebih sesuai dengan kondisi fisiknya yang belum pulih 100 persen.

MotoGP Jerman 2026 bisa menjadi akhir pekan yang sangat spesial bagi Marc Marquez.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP  MotoGP Jerman  MotoGP 2026 
BERITA MARQUEZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp