MotoGP 2026: Sempat Tenggelam, Jorge Martin Kini Kembali Mengancam

Senin, 11 Mei 2026 – 07:47 WIB

jpnn.com - MotoGP Prancis 2026 menjadi momen spesial Jorge Martin.

Rider Aprilia Racing itu mengakhiri penantian panjang untuk kembali berdiri di podium tertinggi.

Martin sukses merebut kemenangan pada MotoGP Prancis 2026 yang digelar di Sirkuit Le Mans, Minggu (10/5/2026).

Hasil tersebut terasa istimewa bagi pembalap asal Spanyol itu.

Selain menjadi kemenangan perdananya musim ini, itu juga menjadi kali pertama Martin kembali naik podium tertinggi setelah menunggu selama 588 hari.

Memulai balapan dari posisi ketujuh, Martin tampil impresif dengan perlahan merangsek ke barisan depan.

Dengan ritme yang stabil, kampiun MotoGP 2024 itu terus memperbaiki posisi hingga akhirnya menyentuh garis finis di urutan pertama.

Sepanjang musim 2025, Martin lebih banyak berkutat dengan proses pemulihan cedera yang sempat menghambat performanya.