JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP 2026: Sete Gibernau Ungkap Hal Mencemaskan soal Cedera Marc Marquez

Kamis, 14 Mei 2026 – 13:16 WIB
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Marc Marquez kembali dihantam masalah cedera setelah mengalami kecelakaan pada sprint race MotoGP Prancis 2026.

Pembalap Ducati itu kini dikabarkan mengalami gangguan pada kaki dan lengannya, hingga harus naik meja operasi.

The Baby Alien dipastikan absen pada seri MotoGP Catalunya akhir pekan ini demi fokus menjalani pemulihan.

Sorotan terhadap kondisi Marc Marquez juga datang dari mantan pembalap MotoGP, Sete Gibernau.

Dia menilai ada sesuatu yang tidak beres dengan lengan Marquez, bahkan sebelum insiden di Le Mans terjadi.

Runner up MotoGP 2003 dan 2004 itu melihat Marquez belum bisa mengandalkan kekuatan lengannya secara penuh sepanjang musim ini.

"Ketika seluruh situasinya dilihat lebih dalam, kemungkinan dia harus segera menjalani operasi sebenarnya sudah terlihat.”

"Sepanjang musim ini, dia tampak belum mampu menggunakan lengannya secara maksimal," ucapnya.

