MotoGP 2026

MotoGP 2026: Setelah Marquez Bersaudara, Kini Bagnaia Tambah Rumit Situasi Ducati

Senin, 25 Mei 2026 – 06:31 WIB
Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Ducati datang ke seri MotoGP Italia 2026 dengan situasi yang kurang ideal.

Alih-alih fokus menyiapkan motor terbaik untuk tampil di kandang, pabrikan asal Italia itu tengah dibayangi persoalan kebugaran para pembalapnya.

Masalah pertama datang dari Marquez bersaudara.

Alex Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan hebat pada seri sebelumnya di Catalunya, sedangkan kepastian tampil sang kakak, Marc Marquez, juga masih menjadi tanda tanya.

Situasi Ducati kian rumit setelah Francesco Bagnaia mengungkapkan keluhan pada bagian pergelangan tangannya.

Pecco -sapaan Bagnaia- mengaku masih merasakan sesuatu yang mengganggu dan kemungkinan harus menjalani pemeriksaan medis sebelum turun di Mugello.

"Sepertinya saya perlu memeriksa lagi kondisi pergelangan saya karena masih ada rasa yang menurut saya belum normal," ucapnya.

Bagnaia menyadari balapan di Mugello menuntut kondisi fisik yang prima. Karakter lintasan yang menguras tenaga membuat dirinya tak ingin mengambil risiko dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih.

MotoGP Italia 2026 yang semestinya menjadi panggung Ducati untuk bangkit kini justru berubah menjadi ujian berat.

