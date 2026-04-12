MotoGP 2026: Valentino Rossi Bicara Jujur Soal Marc Marquez, Rival Harus Waspada!

Minggu, 12 April 2026 – 07:38 WIB

jpnn.com - Legenda MotoGP Valentino Rossi memberikan pandangannya terkait peta persaingan di musim terbaru.

Sosok berjuluk The Doctor itu menyoroti dominasi Marc Marquez dalam beberapa musim terakhir.

Marquez datang ke MotoGP 2026 dengan status juara bertahan setelah tampil impresif sepanjang musim sebelumnya bersama Ducati.

Pembalap asal Spanyol itu tampil luar biasa dengan mendominasi hampir sepanjang musim.

Catatan gemilang tersebut sangat kontras dengan performa rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

Pembalap yang akrab disapa Pecco itu kesulitan bersaing di barisan depan dan harus puas finis di luar tiga besar klasemen akhir.

Perbedaan performa mencolok di dalam satu tim itulah yang menjadi perhatian Rossi.

Menurutnya, kecepatan Marquez bukan hanya soal motor, tetapi juga faktor lain yang membuatnya unggul jauh.