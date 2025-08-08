MotoGP 2027 Wajib Pakai Bahan Bakar 100 Persen Nonfosil

jpnn.com - Komisi Grand Prix telah memutuskan bahwa pada 2027, seluruh kelas di Kejuaraan Dunia MotoGP akan beralih ke penggunaan bahan bakar 100 persen non-fosil.

FIM menjelaskan bahan bakar MotoGP 2027 akan dinilai sepenuhnya non-fosil menggunakan uji C14.

"Uji tersebut terdiri dari pengukuran proporsi C14, isotop karbon berumur pendek yang tidak terdapat dalam zat fosil karena peluruhannya yang lambat, dalam total karbon dan membandingkannya dengan nilai standar di atmosfer,” tulis FIM dalam siaran pers.

“Untuk bahan bakar MotoGP 2027, nilai-nilai ini harus sama, dikurangi toleransi. Artinya, kandungan C14 dalam sampel bahan bakar diukur agar sesuai dengan atmosfer, sehingga menghilangkan kemungkinan bahwa bahan bakar tersebut berasal dari fosil.”

Peralihan penuh ke bahan bakar non-fosil merupakan kelanjutan dari kebijakan transisi yang dimulai pada 2024, ketika bahan bakar MotoGP diwajibkan memiliki kandungan minimal 40 persen non-fosil.

Mulai 2027, bahan bakar motor bisa berupa biofuel yang berasal dari sumber hayati atau e-fuel yang diproduksi dengan menangkap CO2 dari atmosfer.

Jadi, sepenuhnya meninggalkan bahan bakar hasil penyulingan minyak mentah.

Langkah itu menegaskan komitmen MotoGP untuk mendorong teknologi balap yang ramah lingkungan, sekaligus menjadi tonggak baru dalam inovasi energi berkelanjutan di dunia motorsport.