MotoGP Amerika 2026: Marquez Bangkit atau Bezzecchi Makin Tak Terbendung?

Sabtu, 28 Maret 2026 – 12:14 WIB
MotoGP Amerika 2026: Marquez Bangkit atau Bezzecchi Makin Tak Terbendung? - JPNN.COM
Marc Marquez (kiri) dan Marco Bezzecchi (kanan). Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - Duel panas diprediksi akan tersaji pada MotoGP Amerika 2026.

Namun, sebelum balapan utama dimulai, seri ketiga MotoGP 2026 itu bakal menyajikan sprint race yang digelar di Circuit of The Americas (COTA), Minggu (29/3/2026) dini hari WIB.

Meski bukan balapan utama, sprint race tetap krusial karena memengaruhi perebutan poin di klasemen.

Baca Juga:

Sebelum itu, para pembalap harus lebih dahulu menjalani sesi kualifikasi.

Posisi start sangat menentukan jalannya balapan, terutama di lintasan seperti COTA yang menuntut presisi sejak lap pertama.

Sorotan utama tertuju pada Marco Bezzecchi. Pembalap Aprilia tersebut tampil luar biasa di awal musim dengan menyapu dua kemenangan beruntun di Thailand dan Brasil.

Baca Juga:

Performa impresif itu membuat Aprilia mulai dipandang sebagai ancaman serius bagi dominasi Ducati. Nama Marc Marquez pun ikut terseret dalam persaingan panas ini.

Menariknya, Marquez justru belum tampil maksimal di balapan utama musim ini. The Baby Alien bahkan belum mampu naik podium.

Rekor hebat Marquez diuji performa ganas Bezzecchi. Sprint race MotoGP Amerika 2026 diprediksi jadi penentu.

BERITA MOTOGP LAINNYA:

