MotoGP Amerika Jadi Ujian Terakhir Marc Marquez, Ada Peringatan Dini

jpnn.com - TEXAS - Race atau Grand Prix MotoGP Amerika di Circuit of The Americas, Austin, Texas pada Senin (30/3) dini hari WIB menjadi ujian terakhir buat juara bertahan MotoGP Marc Marquez.

Itu kata pengamat MotoGP yang pernah menjadi manajer banyak pembalap kondang, salah satunya Valantino Rossi.

Menurut Pernat, jika Marc Marquez tak juga naik podium di race MotoGP Amerika, maka alur kejuaraan MotoGP 2026 akan sangat berbeda.

MotoGP Amerika menjadi tolok ukur performa Marc Marquez tahun ini.

"Ujian sebenarnya akan terjadi Minggu (Senin dini hari WIB) di Austin. Jika dia tidak menang di sana dan Marco Bezzecchi mengalahkannya (lebih baik dari Marc), maka semua harus mulai berpikir bahwa kejuaraan dunia MotoGP 2026 akan sangat berbeda," kata Pernat.

Hingga dua race (balapan utama), yakni di Thailand dan Brasil, Marc Marquez belum naik podium.

Pernat pun memuji performa Aprilia di Brasil.

"Sangat luar biasa dengan Aprilia mendominasi. Itu adalah Aprilia setara dengan Ducati. Setara baik dalam hal motor, karena telah mengalami lompatan signifikan dan lebih mudah dikendarai, dan dalam hal pembalap," ujarnya.