JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Amerika: Kesempatan Langka Bezzecchi Memukul Marquez

Jumat, 27 Maret 2026 – 21:38 WIB
MotoGP Amerika: Kesempatan Langka Bezzecchi Memukul Marquez - JPNN.COM
MArco Bezzecchi dan Marc Marquez. Foto: Evarsito Sa/AFP

jpnn.com - TEXAS - Juara Dunia Super Bike 2003 yang kini mengamati MotoGP Neil Hodgson meyakini MotoGP Amerika Serikat 2026 menjadi kesempatan buat Marco Bezzecchi unjuk gigi di depan Marc Marquez.

MotoGP Amerika 2026 di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas hadir akhir pekan ini. Cek jadwal lengkap di bawah.

Bezzecchi si penunggang Kuda Besi Aprilia itu datang ke COTA dengan menyandang status pemimpin klasemen MotoGP.

Pemilik motor nomor 72 itu masuk ke COTA memikul kedudukan sebagai pemenang empat balapan utama terakhir (dua di akhir 2025 dan dua di awal 2026).

Hodgson mengatakan Bezzecchi memiliki kesempatan untuk menunjukkan dominasinya dan keseriusannya sebagai favorit juara dunia.

“Ini adalah seri yang sangat penting dalam kejuaraan tahun ini menimbang situasi terkini. Anda (Bezzecchi) memiliki kesempatan untuk mengalahkan Raja COTA di trek favoritnya," kata Hodgson.

Raja COTA merujuk kepada Marc Marquez yang memenangi tujuh grand prix di MotoGP Amerika Serikat.

"Mungkin ini ibarat seorang petinju, Anda baru saja berhasil menangkapnya dan Anda melihat lututnya sedikit bergerak, dan Anda berpikir, 'Saya punya kesempatan untuk mengalahkannya di sini'," kata Hodgson menggambarkan Bezzecchi vs Marc Marquez.

Free Practice 1 MotoGP Amerika Serikat 2026 hadir malam ini. Cek jadwal lengkap di sini.

MotoGP Amerika  Marco Bezzecchi  Bezzecchi  MotoGP 
