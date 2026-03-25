MotoGP Amerika: Provokasi Marco Bezzecchi Vs Marc Marquez

jpnn.com - TEXAS - Awak MotoGP terang-terangan memprovokasi atau memancing lahirnya pertarungan Marco Bezzecchi vs Marc Marquez pada MotoGP Amerika Serikat 2026.

MotoGP Amerika hadir akhir pekan ini di salah satu sirkuit terpanjang dalam kalender MotoGP 2026, Circuit of The Americas atau COTA, di Austin, Texas.

Pada laman resminya, MotoGP membuka pancingan bahwa seri di Amerika bisa menjadi arena persaingan langsung si pemimpin klasemen MotoGP Bezzecchi vs sang petahana Marc Marquez.

"Setelah empat kemenangan beruntun untuk Bezzecchi (dua di akhir musim 2025 + dua di awal musim 2026), balapan memasuki wilayah Marquez yang sesungguhnya. Jadi, bisakah Bezzecchi mengalahkan raja COTA?" kupasan di halaman MotoGP.

Kurang provokasi apa lagi?

Pihak MotoGP sudah menyiratkan bahwa Bezzecchi lah pembalap yang langsung on fire. Setelah memenangi race di dua seri terakhir 2025; Portugal dan Valencia, Bezzecchi menjuarai race atau grand prix di dua seri awal 2026; Thailand dan Brasil.

Bukan meminggirkan arti balapan sprint, tetapi race atau grand prix yang menawarkan poin lebih besar untuk podium pertama (12 vs 25) lebih menjadi patokan utama keberhasilan pembalap dan timnya dalam satu seri.

"Dua balapan telah usai (Thailand dan Brasil), 20 balapan lagi tersisa, dan sekarang menuju ke utara ke AS, dari Brasil, untuk menghadapi COTA yang penuh gejolak," ulasan awak MotoGP.