MotoGP Amerika: Ternyata Marco Bezzecchi di Ambang Rekor Sangat Keren

jpnn.com - TEXAS - Pimpinan klasemen MotoGP 2026 Marco Bezzecchi tak menyadari dirinya sedang berada di ambang rekor sangat keren dan bisa didapatkannya di MotoGP Amerika akhir pekan ini.

Bezzecchi si pemenang empat balapan utama beruntun terakhir (dua di akhir 2025 dan dua di awal 2026) itu tercatat memimpin setiap lap hari Minggu (race/grand prix alias balapan utama).

Itu berarti rider Aprilia tersebut telah memimpin balapan selama 101 lap berturut-turut.

Terakhir kali Bezzecchi menyelesaikan lap grand prix di belakang pembalap lain adalah pada akhir putaran Malaysia tahun lalu di Sepang pada 26 Oktober, pembalap Italia itu finis di posisi ke-11.

Statistik resmi MotoGP menyatakan bahwa rekor saat ini untuk lap berturut-turut di posisi terdepan selama 'era modern' dipegang oleh Jorge Lorenzo, yang menempatkan Yamaha-nya di depan selama 103 lap berturut-turut dari Spanyol ke Catalunya pada 2015.

Itu berarti Bezzecchi akan menyamai rekor tersebut jika dia memimpin dua lap pertama race MotoGP Amerika di COTA pada Minggu atau Senin dini hari WIB.

Bezzecchi akan melampaui rekor itu jika ia masih berada di depan setelah lap ke-3.

“Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu tentang rekor ini. Sangat keren bisa mendekati rekor itu. Namun, pada akhirnya itu bukanlah hal yang terpenting bagi saya dan tim," katanya