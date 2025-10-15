Close Banner Apps JPNN.com
MotoGP Australia 2025: Drama Baru Tanpa Sang Juara Dunia!

Rabu, 15 Oktober 2025 – 08:18 WIB
MotoGP Australia 2025: Drama Baru Tanpa Sang Juara Dunia! - JPNN.COM
Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Foto: gresiniracing

jpnn.com - Persaingan MotoGP 2025 belum benar-benar usai. Meskipun gelar Juara Dunia sudah dikunci Marc Marquez di Jepang, tensi di lintasan masih membara menjelang seri ke-19 di Sirkuit Phillip Island, Australia, akhir pekan ini.

Setelah panasnya pertarungan di Mandalika pekan lalu, kini para pembalap bersiap menaklukkan tantangan baru di Negeri Kanguru.

Marc Marquez Absen

Namun, satu nama besar dipastikan tak akan ambil bagian, Marc Marquez.

Sang Juara Dunia tujuh kali itu masih menjalani masa pemulihan seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025.

Marquez telah sukses menjalani operasi tulang belikat, tetapi tim medis menilai kondisinya belum cukup pulih untuk kembali menunggangi motor di lintasan balap.

Drama Baru di Phillip Island

Absennya Marquez membuka panggung bagi para pesaingnya untuk tampil lebih agresif. Perebutan posisi kedua dan ketiga klasemen sementara kini menjadi fokus utama.

Alex Marquez masih menguasai posisi runner up dengan 362 poin, sementara Francesco Bagnaia membuntuti di peringkat ketiga dengan 274 poin.

Adapun Marco Bezzecchi terus mengintai di posisi keempat dengan 254 poin.

MotoGP Australia 2025 hadir akhir pekan ini di Phillip Island. Pertarungan podium tetap panas dan penuh kejutan

