JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Tertekan, Marco Bezzecchi Tak Mau Menyerah

Jumat, 17 Oktober 2025 – 06:59 WIB
Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia. Foto: REUTERS/Pablo Morano.

jpnn.com - Persaingan menuju akhir musim MotoGP 2025 makin menegangkan. Fokus kini tertuju pada duel antara Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi yang akan memperebutkan posisi ketiga klasemen.

Bagnaia saat ini masih bertahan di peringkat ketiga dengan 274 poin. Namun, jarak 20 angka dari Bezzecchi di posisi keempat membuat situasinya belum aman.

Pertarungan Bagnaia vs Bezzecchi di Australia

Kedua pembalap akan kembali bertarung di MotoGP Australia 2025, yang berlangsung akhir pekan ini.

Satu kesalahan kecil di Sirkuit Phillip Island bisa membuat pembalap Bagnaia atau Bezzecchi kehilangan podium akhir musim.

Motivasi Tinggi Bezzecchi

Bezzecchi datang ke Australia dengan semangat tinggi meski harus menanggung beban berat.

Pembalap Aprilia itu dijatuhi double long lap penalty akibat insiden dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025.

Hukuman tersebut membuat peluangnya meraih hasil maksimal sedikit terhambat, tetapi Bezzecchi menegaskan tidak akan menyerah.

"Saya tahu peluang (posisi tiga) masih terbuka. Cedera dan hukuman tak akan menghentikan saya."

TAGS   MotoGP Australia  Francesco Bagnaia  Marco Bezzecchi  MotoGP 2025 
