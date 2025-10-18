Close Banner Apps JPNN.com
MotoGP Australia 2025: Rider Gresini Bertarung di Batas Grip

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 22:06 WIB
MotoGP Australia 2025: Rider Gresini Bertarung di Batas Grip - JPNN.COM
Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez. Foto: motogp

jpnn.com, PHILLIP ISLAND - Phillip Island kembali menunjukkan wataknya - angin dingin khas selatan Australia menjadi musuh tak kasat mata bagi semua pembalap di Sprint Race MotoGP Australia 2025, Sabtu (18/10).

Di tengah cuaca yang berubah-ubah, tim BK8 Gresini Racing MotoGP yang disokong Federal Oil harus berjuang keras menjaga keseimbangan antara keberanian dan kehati-hatian.

Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, dua pembalap muda dengan darah panas Ducati Desmosedici GP24, tampil penuh determinasi di lintasan 4,4 km yang terkenal sulit ditebak itu.

Baca Juga:

Start Panas, Angin Menggila

Sesi kualifikasi sempat memberi harapan besar. Alex mencatat waktu 1:26,920 detik—cepat dan stabil.

Sementara itu, Aldeguer tak jauh di belakang dengan 1:26,995 detik. Keduanya terlihat siap untuk duel barisan depan.

Baca Juga:

Namun, Phillip Island punya rencana lain. Begitu lampu start padam, Alex langsung melesat tajam, tetapi grip ban depan mulai menurun drastis hanya empat lap kemudian. 

"Saya salah pilih ban,” ungkap Alex jujur seusai balapan.

TAGS   Gresini Racing  Alex Marquez  MotoGP Australia  Fermin Aldeguer  Federal Oil 
