MotoGP Australia Masuk Babak Baru, Sirkuit Legendaris Ditinggal

jpnn.com - MotoGP Australia akan memasuki babak baru mulai 2027.

Ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu dipastikan tidak lagi digelar di Sirkuit Phillip Island dan akan berpindah ke Sirkuit Jalanan Adelaide.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh pihak MotoGP.

Adelaide ditetapkan sebagai tuan rumah MotoGP Australia mulai 2027 hingga 2032.

Balapan di Adelaide nantinya bakal menjadi catatan sejarah tersendiri.

Pasalnya, MotoGP Australia untuk pertama kalinya akan berlangsung di sirkuit jalanan yang berada di pusat kota, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kalender kejuaraan dunia MotoGP..

Peluncuran tata letak sirkuit digelar di Adelaide pada Kamis (19/2/2026).

Acara tersebut dihadiri Chief Sporting Officer MotoGP, Carlos Ezpeleta, serta Perdana Menteri Australia Selatan, Peter Malinauskas.