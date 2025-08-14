MotoGP Austria 2025: Francesco Bagnaia Mengincar Rekor Baru

jpnn.com - Francesco Bagnaia datang ke MotoGP Austria 2025 dengan penuh percaya diri. Balapan seri ke-13 musim ini akan digelar akhir pekan nanti di Red Bull Ring, Spielberg.

Maklum saja, lintasan sepanjang 4,318 km itu dikenal cukup bersahabat dengan Pecco -sapaan Bagnaia-.

Ducati Dominan di Austria

Rider asal Italia tersebut kerap tampil dominan di trek ini, yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus panjang, karakteristik yang menguntungkan motor Ducati.

Pecco juga memegang catatan istimewa di Red Bull Ring. Dia merupakan pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di Austria, sejajar dengan Andrea Dovizioso. Keduanya sama-sama mengoleksi tiga kemenangan.

"Trek ini selalu menguntungkan Ducati. Dalam tiga musim terakhir, kami selalu meraih hasil terbaik," kata Pecco dilansir dari laman Ducati Corse.

Rekor Bagnaia di Austria

Bagnaia sendiri menjadi kampiun MotoGP Austria pada edisi 2022, 2023, dan 2024. Jika kembali naik podium tertinggi tahun ini, dia akan memecahkan rekor sebagai pembalap paling sukses di Red Bull Ring.

"Saya senang kembali ke trek ini untuk memulai paruh kedua musim. Banyak trek favorit saya menanti," tandasnya.

Kemenangan di Spielberg juga sangat berarti bagi posisi Pecco di klasemen MotoGP 2025. Saat ini, pembalap asal Itaia itu masih tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 213 poin.