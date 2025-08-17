Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Juara Sprint Race, Semua Karena 1 Kesalahan Adiknya

Minggu, 17 Agustus 2025 – 06:11 WIB
Marc Marquez saat FP1 MotoGP Austria. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - Marc Marquez tampil sebagai pemenang sprint race MotoGP Austria 2025 yang berlangsung di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8/2025).

Pembalap Ducati Lenovo itu harus bekerja keras sejak awal balapan untuk bisa menembus persaingan terdepan.

Kesabaran Marc membuahkan hasil. Dia berhasil naik ke posisi kedua tepat di belakang adiknya, Alex Marquez, yang tampil impresif bersama Gresini Racing.

Marc Marquez Manfaatkan Kesalahan Alex untuk Menang

Marc memilih untuk terus membuntuti adiknya hingga ada celah untuk menyalip. Kesempatan itu datang ketika Alex melakukan kesalahan kecil di tikungan dua.

Momen tersebut langsung dimanfaatkan Marc untuk melakukan overtake dan merebut posisi terdepan.

"Dia (Alex Marquez, red) membuat kesalahan kecil di tikungan dua. Tanpa kesalahan itu, saya tak tahu apakah bisa menyusulnya," ucap Marquez dilansir dari Crash.

"Saya tidak lebih cepat darinya, sehingga saya memutuskan untuk mengikutinya (di belakang)," tambahnya.

Momentum Penting bagi Marc Marquez

Marquez pun bersyukur bisa finis tercepat pada sprint race di Spielberg, diikuti Alex yang berada di posisi kedua.

Marc Marquez sukses meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Ada peran dari Alex Marquez.

