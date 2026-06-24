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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Belanda 2026: Saatnya Marc Marquez Melanjutkan Dominasi Ducati?

Rabu, 24 Juni 2026 – 12:36 WIB
MotoGP Belanda 2026: Saatnya Marc Marquez Melanjutkan Dominasi Ducati? - JPNN.COM
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Belanda 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa impresif dalam dua seri terakhir.

Pembalap Ducati itu kini berpeluang mencatat tiga kemenangan beruntun apabila mampu menjadi yang tercepat di Sirkuit Assen akhir pekan ini.

Seri ke-10 MotoGP 2026 akan berlangsung pada 28 Juni mendatang.

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Marquez berpeluang mencatat hattrick kemenangan di Negeri Kincir Angin setelah naik podium pertama di Hungaria dan Ceko.

Pencapaian itu terasa spesial mengingat perjalanan Marquez sepanjang musim 2026 tidak berjalan mulus.

Sejak seri pembuka, rider asal Spanyol itu harus berjuang keras menemukan performa terbaiknya. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih serta sejumlah kendala teknis membuatnya kesulitan bersaing di barisan depan.

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Situasi makin rumit ketika kecelakaan yang dialami pada Sprint Race MotoGP Prancis memaksa Marquez menepi dari dua putaran penting, yakni Le Mans dan Catalunya.

Namun, perlahan keadaan mulai berubah setelah Marquez kembali turun di MotoGP Italia. Mantan rider Honda itu berhasil menemukan ritmenya dan langsung tampil kompetitif. 

Marc Marquez datang ke MotoGP Belanda 2026 dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa impresif dalam dua seri terakhir.

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TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP  motogp belanda 2026  MotoGP 2026 
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