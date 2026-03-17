Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Brasil: Alex Marquez dalam Bahaya Besar

Selasa, 17 Maret 2026 – 09:47 WIB
MotoGP Brasil: Alex Marquez dalam Bahaya Besar - JPNN.COM
Alex Marquez. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - GOIANIA - Pembalap Ducati (Gresini) Alex Marquez dalam tekanan besar menjelang MotoGP Brasil akhir pekan ini.

Adik Marc Marquez itu menjadi sorotan lantaran menjadi satu dari lima pembalap yang tak mengumpulkan nilai pada seri pertama MotoGP 2026 di Thailand.

Mantan bos KTM Francesco Guidotti mengamati situasi Alex.

Dia menyebut harapan Ducati kepada Alex musim ini jauh lebih besar ketimbang 2025.

Itu lantaran penampilan fantastis Alex pada MotoGP 2025 -finis sebagai peringkat kedua.

"Dia tidak bisa lagi balapan dengan bebas (tanpa beban). Ada ekspektasi yang harus dia patuhi," tutur Guidotti.

Dengan kekuatan dukungan yang lebih besar, Alex pun harus memikul tanggung jawab yang lebih besar.

"Alex Marquez harus mematuhi ekspektasi yang lebih tinggi di 2026," katanya.

Alex Marquez memasuki MotoGP Brasil dengan menyandang status juru kunci klasemen.

TAGS   MotoGP Brasil  Alex Marquez  Ducati  Gresini  MotoGP 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp