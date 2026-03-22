JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Brasil Belum Tuntas, Apa Kata Martin? Lihat Klasemen

Minggu, 22 Maret 2026 – 14:48 WIB
Jorge Martin. Foto: motogp

jpnn.com - GOIANIA - MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Goiania belum rampung.

Masih ada balapan utama, yakni race atau grand prix yang pemenangnya mendapat 25 poin yang hadir pada Senin dini hari WIB nanti.

Grand Prix MotoGP Brasil masih menjanjikan persaingan ketat sarat drama, mungkin bisa lebih ketimbang sprint pada Minggu dini hari WIB tadi.

Pada sprint, Marc Marquez finis pertama setelah melewati berbagai rintangan, termasuk yang bernama Fabio Quartararo dan Fabio Di Giannantonio.

Sprint MotoGP Brasil juga melahirkan catatan manis buat Jorge Martin.

Pembalap Aprilia itu finis di urutan ketiga. Itu podium sprint pertamanya sejak Malaysia 2024.

"Setelah apa yang telah saya lalui, ini luar biasa," tutur Martin kepada TNT Sports setelah sprint.

"Saya sangat bahagia. Musim lalu sangat berat, tetapi saya telah banyak berlatih dan fokus pada diri sendiri, mencoba untuk meningkatkan diri setiap hari."

Finis ketiga pada sprint MotoGP Brasil punya arti khusus buat Jorge Martin. Cek juga klasemen MotoGP di sini.

MotoGP Brasil  Klasemen MotoGP  MotoGP  Jorge Martin 
