JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Brasil: Marc Marquez Mengeluarkan Peringatan Dini

Kamis, 19 Maret 2026 – 06:34 WIB
Marc Marquez. Foto: Javier Soriano/AFP

jpnn.com - GOIANA - Dua pembalap utama pabrikan Ducati Marc Marquez dan Francesco 'Pecco' Bagnaia bak mengeluarkan peringatan dini kepada para pembalap lainnya menjelang MotoGP Brasil di Goiana akhir pekan ini.

Marc dan Pecco datang ke Brasil dengan modal hasil buruk paa seri pertama di Thailand dua pekan lalu.

Balapan di Thailand didominasi KTM pada sprint serta Aprilia saat race/grandprix.

“Balapan di Brasil akan menjadi balapan unik bagi semua orang, karena tidak satu pun yang memiliki banyak hal untuk dijadikan acuan,” kata Marc.

Tak ada pembalap MotoGP 2026 yang benar-benar mengetahui seluk-beluk Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

"Trek yang tidak dikenal bagi seluruh grid. Ini berarti semua orang akan memulai dari nol. Bagaimanapun, itu membuat saya senang, tiba di tempat balapan baru dengan basis penggemar MotoGP yang besar," kata Marc.

Setali tiga uang dengan Marc Marquez, Pecco Bagnaia pun antusias menyambut MotoGP Brasil dan bak mengirim sinyal tantangan perang kepada pembalap lain.

"Mari lihat angka-angka yang sebenarnya di trek pada Jumat," ujar Pecco.

