MotoGP Brasil: Sirkuitnya Tenggelam, Bagaimana Mau Balapan

Jumat, 20 Maret 2026 – 17:21 WIB

jpnn.com - GOIANIA - Cuaca ekstrem mengancam MotoGP Brasil.

Dari sejumlah foto dan video yang berseliweran di media sosial, sejumlah titik di sirkuit Autodromo Internacional de Goiania tenggelam, terendam banjir.

Banjir bandang melanda, termasuk hujan deras, di Goiania.

Pembalap Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia pun mengkhawatirkan hal itu.

Menurutnya, masalah besar akan menimpa banyak pembalap jika terjadi hujan dan MotoGP Brasil dalam status 'basah'.

Risiko hujan masih tinggi dan mengancam.

Pecco awalnya mengaku sangat gembira, bergairah, dan tak sabar melakoni MotoGP Brasil -balapan baru.

Namun, dia memprediksi balapan akan menjadi bencana jika diwarnai hujan dan trek basah.