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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Buat 3 Aturan Baru, Berlaku Mulai Seri Belanda 2026

Selasa, 23 Juni 2026 – 07:27 WIB
MotoGP Buat 3 Aturan Baru, Berlaku Mulai Seri Belanda 2026 - JPNN.COM
Ilustrasi MotoGP-start. Foto: motogp

jpnn.com - Menjelang seri MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Komisi Grand Prix resmi menetapkan tiga perubahan regulasi yang akan diterapkan secara bertahap.

Perubahan itu demi meningkatkan keselamatan dan menjaga keseimbangan kompetisi.

Perubahan yang paling cepat dirasakan ialah larangan penggunaan front ride height device atau yang lebih dikenal sebagai holeshot device.

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Perangkat yang selama ini membantu motor merendah saat start tersebut, tidak lagi boleh digunakan mulai MotoGP Belanda yang berlangsung pada 26-28 Juni 2026.

Keputusan itu diambil setelah Komisi Grand Prix melakukan konsultasi dengan tim-tim peserta, dan memberikan kesempatan tambahan bagi para pembalap untuk beradaptasi melalui sesi latihan start.

Tak hanya itu, regulasi start juga akan mengalami perubahan mulai MotoGP Jerman 2026.

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Jarak antarbaris di grid start diperlebar dari tiga meter menjadi empat meter.

Dengan perubahan tersebut, ruang antargrup pembalap saat start menjadi lebih longgar, yang diharapkan dapat mengurangi risiko insiden pada tikungan pertama.

Menjelang seri MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, Komisi Grand Prix resmi menetapkan tiga perubahan regulasi yang akan diterapkan secara bertahap.

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TAGS   MotoGP  Aturan baru MotoGP  komisi grand prix  MotoGP Belanda 
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