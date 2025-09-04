Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Catalunya: Ini Sirkuit Favorit Quartararo, tetapi...

Kamis, 04 September 2025 – 08:12 WIB
Fabio Quartararo. Foto: Jure Makovec/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Pembalap utama Yamaha Fabio Quartararo menyambut MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmelo) akhir pekan ini dengan antusias.

Seri di Barcelona termasuk salah satu favorit Quartararo.

Dia pernah finis pertama pada 2020 dan 2022.

"Kami berada di Montmelo. Ini adalah salah satu sirkuit favorit saya," tutur Quartararo seperti dikutip dari Crash.

"Namun, kami tidak datang ke sini dengan momentum sebaik yang diharapkan," imbuhnya.

"Saya penasaran apakah cengkeraman kami akan lebih baik akhir pekan ini."

"Bagaimanapun, seperti biasa, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk finis di 10 Besar pada Jumat (Practice, berhak lulus ke kualifikasi utama), dan kemudian kami akan melanjutkan dari sana," ujar Quartararo.

Yamaha datang dengan data dari uji coba privat awal tahun ini, tetapi direktur tim Massimo Meregalli mengakui cengkeraman di trek ini tidak pernah terlalu tinggi.

MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya hadir akhir pekan ini. Cek jadwalnya di sini.

TAGS   MotoGP Catalunya  MotoGP  Fabio Quartararo  Yamaha  jadwal MotoGP Catalunya 
