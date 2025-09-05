Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Catalunya: Pikiran Nakal Melintas di Kepala Marc Marquez

Jumat, 05 September 2025 – 08:07 WIB
MotoGP Catalunya: Pikiran Nakal Melintas di Kepala Marc Marquez - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - BARCELONA - Si pemimpin klasemen MotoGP 2025 Marc Marquez merasa perlu bekerja keras untuk memenangi MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya akhir pekan ini.

Namun, di sisi lain, Marc mengaku ada pikiran nakal muncul di kepalanya.

Marc Marquez datang ke MotoGP Catalunya 2025 dengan menyandang status juara di 14 balapan sebelumnya, terhitung dari sprint dan grand prix di Aragon, Italia, Belanda, Jerman, Ceko, Austria, dan Hungaria.

Baca Juga:

Seri di Catalunya pun termasuk balapan kandang buat pembalap Spanyol yang identik dengan nomor 93 itu, tetapi Sirkuit Barcelona bukanlah lintasan yang bersahabat dengan Marc.

Dari sebelas penampilan MotoGP di sana, Marc hanya menang dua kali.

"Seperti biasa, setiap tahun, di sini, di Montmelo, saya tahu bahwa saya perlu bekerja lebih keras daripada di sirkuit lain," tutur Marc Marquez, Kamis (4/9).

Baca Juga:

"Dalam kondisi baik pun, saya tetap harus bekerja keras di sini. Ini salah satu sirkuit terburuk saya di kalender, tetapi fakta bahwa ini adalah GP kandang, selalu memberi saya motivasi ekstra," imbuhnya.

Marc pun lalu menyebut sejumlah pembalap yang berpotensi menjadi pesaing berat di MotoGP Catalunya, yakni Alex Marquez, Pecco Bagnaia, dan duo Aprilia (Marco Bezzecchi dan Jorge Martin).

Lihat jadwal MotoGP Catalunya 2025 di sini. Ada latihan sore nanti. Jangan terlewatkan, ya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Catalunya  Marc Marquez  MotoGP  Alex Marquez  Pecco Bagnaia  Marco Bezzecchi  Jorge Martin 
BERITA MOTOGP CATALUNYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp