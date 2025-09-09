MotoGP Catalunya: Sempat Pesimis, Alex Marquez Mampu Membalikkan Keadaan

jpnn.com - Pembalap tim Gresini Racing yang disokong Federal Oil, Alex Marquez, sukses bersinar di laga kandangnya, MotoGP Catalunya, akhir pekan kemarin.

Meski sempat dibayangi hasil kurang baik pada saat sesi Sprint Race, Sabtu (6/9), tetapi Alex mampu mengatasi hal itu.

Ducati Desmosedici GP24 yang ditungganginya berhasil melesat tanpa hambatan, bahkan mengasapi sang kakak Marc Marquez.

Baca Juga: Klasemen MotoGP 2025 Seusai Balapan di Catalunya

Alex mengatakan bahwa menang di laga kandang adalah kebanggaan tersendiri.

Dia hanya terus berusaha sepanjang balapan menjaga kondisi ban hingga pada sisa enam lap melaju lebih kencang lagi untuk memastikan apakah saya bisa atau memang hanya finis kedua hingga tetap tercepat di balapan.

"Tentu hasil ini sangat menyenangkan, tentu saja kemenangan ini untuk tim BK8 Gresini Racing MotoGP yang selalu mendukung saya di berbagai kondisi sulit hingga bisa kembali bangkit meraih kemenangan," ujar Alex Marquez.

Sementara itu, Fermin Aldeguer sebagai pembalap rookie juga berhasil menambah poin penting untuk tim.

Atas hasil positif dari kedua pembalap, Market Development General Manager PT EMLI, Rommy Averdy Saat menyatakan bahwa itu merupakan bukti nyata dari talenta dan performa kedua pembalap, serta dukungan kuat dari Tim Gresini Racing MotoGP dan Federal Oil.