MotoGP Ceko 2026: Cedera Parah Tak Hentikan Alex Marquez

Jumat, 19 Juni 2026 – 09:29 WIB

jpnn.com - Kabar kembalinya Alex Marquez ke lintasan MotoGP 2026 di Sirkuit Brno langsung menjadi sorotan.

Rider Gresini Racing itu baru saja melewati masa pemulihan dari cedera serius yang sempat membuatnya absen dalam dua seri.

Kini, Alex dipastikan kembali tampil pada seri MotoGP Ceko yang akan digelar 19-21 Juni 2026.

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Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu harus menepi dari kompetisi seusai mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya 2026.

Insiden tersebut membuatnya mengalami patah tulang selangka kanan serta cedera pada bagian tulang leher C7.

Cedera itu membuatnya harus melewatkan dua seri balapan penting, yakni MotoGP Italia dan Hungaria, demi menjalani proses pemulihan intensif.

Meski sudah dinyatakan membaik, tim Gresini Racing tetap menerapkan pengawasan ketat terhadap kondisi fisik Alex.

"Setelah menjalani pemeriksaan medis terbaru di Spanyol, Alex Marquez akan berangkat ke Republik Ceko pada akhir pekan ini dan akan terus dipantau untuk memastikan kondisi kebugarannya," bunyi pernyataan Gresini.