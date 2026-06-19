MotoGP Ceko 2026: Satu Hal yang Membuat Marc Marquez Belum Tenang

jpnn.com - Marc Marquez datang ke MotoGP Ceko 2026 dengan kepercayaan diri yang kembali tumbuh.

Namun, pembalap Ducati itu memilih untuk tidak terbawa suasana setelah sukses meraih hasil sempurna pada seri sebelumnya di Hungaria.

Kemenangan di Balaton Park memang menjadi salah satu momen terbaik Marquez musim ini.

The Baby Alien berhasil menguasai seluruh rangkaian akhir pekan, mulai dari pole position, sprint race, hingga balapan utama.

Meski demikian, Marquez menilai tantangan yang menantinya di Brno tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi pada seri sebelumnya.

Menurutnya, karakter Sirkuit Balaton Park cukup membantu karena tidak terlalu membebani kondisi fisiknya yang masih terus dipantau setelah menjalani operasi bahu.

"Saya sangat puas dengan hasil di Hungaria. Kami mampu memaksimalkan seluruh sesi balapan, dan karakter trek di sana memang cukup membantu karena tidak terlalu membebani kondisi fisik," ucapnya.

Namun, situasi tersebut berbeda dengan Brno yang selama ini dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menguras tenaga di kalender MotoGP.