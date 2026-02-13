Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah

Jumat, 13 Februari 2026 – 06:20 WIB
MotoGP: Di Tengah Isu Pedro Acosta, Francesco Bagnaia Tak Goyah - JPNN.COM
Pecco Bagnaia. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - Francesco Bagnaia menegaskan dirinya belum menyerah soal masa depan bersama Ducati.

Posisi rider asal Italia itu kabarnya terancam dengan rumor kedatangan Pedro Acosta.

Bagnaia masih terikat kontrak hingga akhir MotoGP 2026, sama seperti rekan setimnya, Marc Marquez.

Baca Juga:

Situasi tersebut membuat Ducati mulai menyusun langkah, termasuk membuka komunikasi perpanjangan kontrak dengan kedua rider andalannya.

Di sisi lain, Ducati juga disebut-sebut tengah memantau Pedro Acosta yang saat ini membela KTM.

Isu tersebut membuat peta bursa pembalap MotoGP makin memanas.

Baca Juga:

Bagnaia tidak menampik bahwa performanya pada musim MotoGP 2025 turut memengaruhi posisinya dalam negosiasi kontrak.

Meski demikian, juara dunia dua kali itu menilai dirinya masih memiliki daya tawar yang kuat di mata pabrikan asal Borgo Panigale.

Di tengah ketatnya persaingan dan rumor transfer Pedro Acosta, Francesco Bagnaia mengungkap pandangannya soal masa depan bersama Ducati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP  Francesco Bagnaia  Pedro Acosta  Bagnaia  Ducati 
BERITA MOTOGP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp