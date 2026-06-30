MotoGP: Era Fabio Quartararo di Yamaha Akan Berakhir, Alex Rins Ikut Angkat Kaki

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:49 WIB

jpnn.com - Yamaha dipastikan memasuki era baru pada MotoGP musim 2027.

Pabrikan asal Jepang itu resmi mengakhiri kerja sama dengan dua pembalapnya, yakni Fabio Quartararo dan Alex Rins setelah MotoGP 2026 berakhir.

Keputusan tersebut menjadi sinyal bahwa Yamaha tengah menyiapkan perubahan besar. Hingga kini, manajemen belum mengungkap siapa sosok yang akan mengisi dua kursi kosong tersebut pada musim depan.

Perpisahan dengan Quartararo menjadi salah satu momen paling emosional bagi Yamaha.

Pembalap asal Prancis itu telah menjadi bagian penting dalam kebangkitan tim sejak bergabung pada 2019 silam.

Selama membela Yamaha, El Diablo menjelma menjadi salah satu pembalap paling sukses.

Quartararo menghadirkan gelar juara dunia MotoGP 2021 yang menjadi pencapaian tertinggi dalam kariernya bersama pabrikan berlogo garpu tala tersebut.

Sementara itu, Alex Rins menutup kiprahnya setelah dua musim memperkuat Monster Energy Yamaha.