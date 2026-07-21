MotoGP: Fabio Quartararo Bikin Langkah Berani, Honda HRC Siap Bangkit Lagi?

jpnn.com - Honda HRC akhirnya mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Fabio Quartararo.

Kampiun MotoGP 2021 itu dipastikan menjadi bagian dari tim pabrikan asal Jepang mulai musim 2027.

Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Honda Racing Corporation (HRC) melalui laman resminya pada Selasa (21/7/2026).

Kesepakatan itu membuat Quartararo akan mengenakan seragam Honda selama dua musim, yakni hingga berakhirnya MotoGP 2028.

"Honda Racing Corporation mencapai kesepakatan dengan Fabio Quartararo untuk MotoGP musim 2027 dan 2028," bunyi pernyataan tim.

Honda Siapkan Era Baru

Kehadiran pembalap asal Prancis tersebut bukan sekadar menambah kekuatan di lintasan.

Honda juga menegaskan Quartararo akan menjadi bagian penting dalam proyek mereka menyambut regulasi baru MotoGP yang mulai menggunakan mesin 850 cc pada 2027.

"Mulai bergulirnya regulasi mesin 850 cc pada 2027, Fabio Quartararo akan menjadi bagian dari skuad pabrikan Honda HRC."