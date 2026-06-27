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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez

Sabtu, 27 Juni 2026 – 07:57 WIB
MotoGP: Gabung Ducati, Pedro Acosta Blak-blakan soal Marc Marquez - JPNN.COM
Pedro Acosta

jpnn.com - Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027

Pembalap berjulukan The Shark itu mengaku sudah tidak sabar berbagi garasi dengan Marc Marquez yang akan menjadi rekan setimnya musim depan.

Kehadiran Acosta di Ducati sekaligus mengakhiri kebersamaan Francesco Bagnaia dengan tim asal Italia tersebut.

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Pecco -sapaan Bagnaia- memilih melanjutkan karier bersama Aprilia.

Bagi Acosta, kesempatan membela Ducati bukan hanya soal bergabung dengan salah satu tim terbaik di MotoGP.

Dia juga melihat peluang langka untuk belajar langsung dari salah satu pembalap tersukses dalam sejarah kejuaraan dunia, yakni Marc Marquez.

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"Bisa berada dalam satu tim dengan Marc adalah sebuah kehormatan bagi saya. Dia sudah berada di penghujung perjalanan kariernya, sedangkan saya baru memulai langkah di kelas MotoGP."

"Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengalaman darinya," ucapnya.

Pedro Acosta menyambut antusias babak baru dalam kariernya setelah dipastikan memperkuat Ducati mulai MotoGP 2027

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TAGS   Marquez  Pedro Acosta  MotoGP  Marc Marquez  MotoGP 2026 
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