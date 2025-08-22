Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria 2025: Jorge Martin Masih Menahan Ekspektasi

Jumat, 22 Agustus 2025 – 20:49 WIB
MotoGP Hungaria 2025: Jorge Martin Masih Menahan Ekspektasi - JPNN.COM
Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin. Foto: REUTERS/Pablo Morano.

jpnn.com - Jorge Martin memilih merendahkan ekspektasi menjelang balapan MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8/2025).

Pembalap berjuluk Martinator itu masih berjuang menemukan performa terbaiknya setelah serangkaian cedera menghambat adaptasinya bersama Aprilia.

Menahan Ekspektasi

Martin mengaku pelajaran berharga didapat saat tampil di GP Austria meski gagal finis karena terjatuh.



"Di Austria saya berharap terlalu banyak. Sekarang saya hanya ingin fokus pada diri sendiri," ujarnya dikutip dari laman resmi MotoGP.

Sejak hengkang dari Pramac Racing dan bergabung Aprilia di awal musim, juara bertahan MotoGP itu menghadapi masa adaptasi yang tak mudah.

Kombinasi motor baru dan kondisi fisik yang belum stabil membuat performanya belum konsisten. Apalagi, Martin sempat dilanda cedera panjang, yang memaksanya absen cukup lama.



"Tanpa referensi yang jelas, saya hanya bisa mencoba merasakan motor ini dan bekerja dari situ," ucap pembalap asal Spanyol tersebut.

Martin Lebih Berhati-hati

Cedera menjadi faktor terbesar yang menghambat langkah Martin. Setelah harus menepi di beberapa seri, dia kini lebih berhati-hati untuk menjaga kebugaran fisiknya.

