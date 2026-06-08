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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria 2026: Ada yang Lebih Besar dari Kemenangan Marc Marquez

Senin, 08 Juni 2026 – 08:30 WIB
MotoGP Hungaria 2026: Ada yang Lebih Besar dari Kemenangan Marc Marquez - JPNN.COM
Rider Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: Ferenc Isza/AFP

jpnn.com - Pembalap Ducati Marc Marquez menorehkan pencapaian bersejarah seusai menjuarai MotoGP Hungaria 2026, Minggu (7/6/2026).

Hasil itu mengantar Marquez menembus angka 100 kemenangan Grand Prix di semua kelas.

Hingga kini, hanya ada dua legenda yang memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dari Marquez, yakni Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan dan Valentino Rossi yang mengoleksi 115 kali menang.

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Namun, balapan di Sirkuit Hungaria tidak sepenuhnya berjalan mulus bagi Marquez.

Meski mampu mempertahankan posisi terdepan selepas lampu start padam, tekanan langsung datang dari Pedro Acosta yang terus membayangi sejak lap-lap awal.

Acosta bahkan berhasil mengambil alih pimpinan lomba pada lap kedua dan perlahan menjauh.

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Namun, Marquez tidak menyerah begitu saja. Memasuki lap ke-15, The Baby Alien sukses merebut kembali posisi pertama.

Marquez akhirnya mengamankan kemenangan, disusul Acosta di posisi kedua dan Francesco Bagnaia yang melengkapi podium pada urutan ketiga.

Pembalap Ducati Marc Marquez menorehkan pencapaian bersejarah seusai menjuarai MotoGP Hungaria 2026, Minggu (7/6/2026).

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TAGS   Marquez  Marc Marquez  MotoGP  MotoGP Hungaria  MotoGP 2026 
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