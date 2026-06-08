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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria 2026 Memakan Korban, Jorge Martin Harus Membayar Mahal

Senin, 08 Juni 2026 – 13:27 WIB
MotoGP Hungaria 2026 Memakan Korban, Jorge Martin Harus Membayar Mahal - JPNN.COM
Pembalap Aprilia Jorge Martin. Foto: Lluis Gene/AFP

jpnn.com - Jorge Martin harus menerima konsekuensi dari insiden yang terjadi pada MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026).

Rider Aprilia itu resmi dijatuhi sanksi oleh FIM MotoGP Stewards setelah dinilai menjadi penyebab kecelakaan yang melibatkan sejumlah rider pada lap pertama.

Akibat keputusan itu, Martin diwajibkan menjalani double long lap penalty pada seri berikutnya.

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Peristiwa bermula sesaat setelah balapan dimulai. Martin yang mengawali lomba dari barisan tengah berusaha memperbaiki posisinya ketika memasuki tikungan pertama.

Namun, upaya pembalap asal Spanyol itu berujung petaka setelah kehilangan kendali saat melakukan pengereman.

Motor yang dikendarainya kemudian menabrak Marco Bezzecchi yang berada di depannya.

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Benturan tersebut memicu efek domino yang menyeret beberapa pebalap lain. Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, dan Raul Fernandez turut menjadi korban dalam insiden itu.

Meski kecelakaan terlihat cukup serius, Martin dan Bezzecchi beruntung tidak mengalami cedera fatal.

Jorge Martin harus menerima konsekuensi dari insiden yang terjadi pada MotoGP Hungaria 2026 di Sirkuit Balaton Park, Minggu (7/6/2026).

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TAGS   MotoGP  Jorge Martin  MotoGP Hungaria  MotoGP 2026 
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