Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria: Kecelakaan Mengerikan Pedro Acosta akan Terkenang Selamanya

Minggu, 24 Agustus 2025 – 07:03 WIB
MotoGP Hungaria: Kecelakaan Mengerikan Pedro Acosta akan Terkenang Selamanya - JPNN.COM
Pedro Acosta. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON - Pembalap KTM Pedro Acosta dan salah seorang kamerawan MotoGP bernama Joao selamat dari insiden mengerikan pada kualifikasi MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit, Balaton, Sabtu (23/8) sore WIB.

Pihak MotoGP telah merilis rekaman kecelakaan itu dan bisa jadi insiden tersebut akan terkenang selamanya.

Acosta yang sedang berusaha mengukir catatan waktu terbaik saat kualifikasi terjatuh.

Baca Juga:

Dia terpisah dengan motornya di Turn 8. Pencet IG di bawah.

Baca Juga:

Acosta selamat.

Tampak motornya berguling kencang hingga terbang dan melompati pagar pembatas sirkuit.

MotoGP Hungaria 2025 juga diwarnai kecelakaan mengerikan Pedro Acosta. Lihat di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Hungaria  Pedro Acosta  Kecelakaan MotoGP  MotoGP 
BERITA MOTOGP HUNGARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp