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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria: Marc Marquez Bantah Jorge Martin, Kenapa?

Jumat, 05 Juni 2026 – 09:47 WIB
MotoGP Hungaria: Marc Marquez Bantah Jorge Martin, Kenapa? - JPNN.COM
Marc Marquez. Foto: Loic Venance/AFP

jpnn.com - BALATANO - Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez membantah pernyataan Jorge Martin menjelang seri ke-8 MotoGP 2026, yakni MotoGP Hungaria yang digelar di Balaton Park akhir pekan ini.

Martin yang sedang on fire, menyebut Marc Marquez merupakan pembalap yang harus diwaspadai dan dikalahkan di MotoGP Hungaria 2026.

Marc segera membalas omongan Martin tersebut.

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"Bukan saya. Pembalap yang harus dikalahkan adalah kedua pembalap Aprilia (Jorge Martin dan Marco Bezzecchi) itu," ujarnya.

Martin sebenarnya punya alasan kuat menempatkan Marc sebagai favorit juara di Balaton Park.

Itu lantaran Marc Marquez lah pemenang sprint dan grand prix di MotoGP Hungaria 2025. Marc yang paling tahu seperti apa Balaton Park.

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Namun, wajar juga Marc membantah Martin, lantaran fokusnya yang terbagi kepada pemulihan cedera.

Marc malah melempar narasi bahwa persaingan Martin vs Bezzecchi bukan cuma akan terjadi di Hungaria, tetapi seterusnya hingga akhir musim.

Lihat ke mari jadwal lengkap MotoGP Hungaria 2026 yang hadir akhir pekan ini. Sore ini FP1.

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TAGS   MotoGP Hungaria  Marc Marquez  Jorge Martin  Marco Bezzecchi  MotoGP 
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