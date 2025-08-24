MotoGP Hungaria: Marc Marquez Enggak Ada Obat

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:09 WIB

jpnn.com - BALATON – Jorge Martin tampil luar biasa pada grand prix MotoGP Hungaria di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8) malam WIB.

Start dari posisi ke-16, Martin si Juara Dunia MotoGP tahun lalu itu finis di urutan ke-4.

Namun, cemerlangnya penampilan Martin tertutup oleh keperkasaan Marc Marquez.

Ya. Pemenang dari balapan utama di Balaton ini seperti yang sudah diperkirakan banyak tukang prediksi, yakni Marc Marquez.

Marc enggak ada obat, hebat banget. Nyaris terjatuh, sempat melorot hingga ke urutan ketiga setelah start, ditinggal Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli.

Namun, Marc kembali menunjukkan keperkasaannya, menyalip Morbidelli dan akhirnya Bezzecchi.

Persaingan sengit terjadi di belakang Marc, yakni antara Pedro Acosta yang menyalip Morbidelli dan bersaing ketat dengan Bezzecchi.

Acosta akhirnya memastikan podium kedua dan Bezzecchi harus puas di podium ketiga.