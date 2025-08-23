MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:46 WIB

jpnn.com - BALATON - Tiga pembalap, yakni Alex Marquez, Francesco 'Pecco' Bagnaia, dan Jack Miller cekcok di lintasan saat Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (22/8) malam WIB.

Setelah menginvestigasi, Pengawas MotoGP menjatuhkan hukuman buat Alex Marquez dan Jack Miller, yaitu penurunan grid tiga posisi saat grand prix (tidak berlaku saat sprint(.

Sementara itu, Pecco bebas dari hukuman.

Pecco terlihat paling marah saat kejadian itu lantaran ketika itu dia sedang melakukan time attack kedua.

"Saya tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saya hanya berusaha melakukan time attack kedua, dan mereka bertengkar," katanya.

“Mereka berdua berada di tengah," imbuh Pecco.