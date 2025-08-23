Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 08:46 WIB
MotoGP Hungaria: Pecco, Alex, dan Miller Bertengkar, 2 Kena Penalti - JPNN.COM
Balaton Park, sirkuit MotoGP Hungaria. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - BALATON - Tiga pembalap, yakni Alex Marquez, Francesco 'Pecco' Bagnaia, dan Jack Miller cekcok di lintasan saat Practice MotoGP Hungaria di Balaton Park, Jumat (22/8) malam WIB.

Setelah menginvestigasi, Pengawas MotoGP menjatuhkan hukuman buat Alex Marquez dan Jack Miller, yaitu penurunan grid tiga posisi saat grand prix (tidak berlaku saat sprint(.

Sementara itu, Pecco bebas dari hukuman.

Baca Juga:

Pecco terlihat paling marah saat kejadian itu lantaran ketika itu dia sedang melakukan time attack kedua.

Baca Juga:

"Saya tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Saya hanya berusaha melakukan time attack kedua, dan mereka bertengkar," katanya.

“Mereka berdua berada di tengah," imbuh Pecco.

Practice MotoGP Hungaria diwarnai pertengkaran Pecco-Alex-Miller. Dua dari mereka kena penalti.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MotoGP Hungaria  Pecco  MotoGP  Alex Marquez  Jack Miller 
BERITA MOTOGP HUNGARIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp