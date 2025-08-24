Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Hungaria: Semua Berbelok, Quartararo Lurus, Ya, Jatuh

Minggu, 24 Agustus 2025 – 09:57 WIB
MotoGP Hungaria: Semua Berbelok, Quartararo Lurus, Ya, Jatuh
Pembalap Yamaha Fabio Quartararo terjatuh di Turn 1 Lap 1 Sprint MotoGP Hungaria. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

jpnn.com - BALATON - MotoGP Hungaria 2025 belum tiba pada puncaknya, tetapi sudah sarat drama dan insiden.

Seri ke-14 (dari 22) MotoGP 2025 itu menghadirkan balapan utama, grand prix, di Balaton Park Circuit, Minggu (24/8) malam WIB.

Namun, sebelum grand prix, korban berjatuhan di lintasan yang baru dikenal para pembalap itu.

Salah satu pembalap yang harus tersungkur ialah Fabio Quartararo. Pencet IG di bawah.

Pembalap berkebangsaan Prancis penunggang Kuda Besi Yamaha itu kecelakaan di Turn 1 Lap 1 Sprint MotoGP Hungaria malam tadi.

Saat seluruh pembalap memusatkan fokus untuk berbelok ke kanan, Quartararo malah lurus. Ya, jatuhlah.

Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Alex Marquez, dan Jack Miller mendapat hukuman di MotoGP Austria.

TAGS   MotoGP Hungaria  Fabio Quartararo  Enea Bastianini  Alex Marquez  Jack Miller  MotoGP 
