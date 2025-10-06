MotoGP Indonesia 2025: Alex Tak Terima Lihat Marc Marquez Cedera

jpnn.com - MANDALIKA - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez mengalami cedera patah tulang bahu kanan akibat terjatuh saat balapan utama MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/10).

Sang adik, pembalap Gresini Racing Alex Marquez, tak terima melihat kakak mengalami cedera patah tulang bahu kanan. Alex mengaku telah mengetahui kondisi Marc Marquez. Dia sangat mencemaskan cedera yang diderita pembalap bernomor 93 tersebut.

"Sejujurnya saja, saya tidak senang saat ini karena saya melihat Marc jatuh, dan saya tahu bahwa kejadian itu sangatlah tidak baik-baik saja untuknya, tetapi ini hidup, terkadang harus menerima," kata Alex Marquez di konferensi pers di Sirkuit Mandalika, Minggu (5/10).

Marc Marquez, pembalap berjuluk Baby Alien, itu menjalani balapan di Sirkuit Mandalika dengan insiden yang sangat memilukan.

Ketika lap 1, Marc disenggol oleh pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang mencoba untuk melakukan manuver di tikungan 7.

Setelah kontak tersebut, Marc tampak terlempar ke luar dari tikungan tujuh dan tangan kanannya terseret ke gravel.

Marc yang dapat berdiri setelah sempat terseret cukup jauh kemudian memegangi bagian bahu kanannya ketika keluar dari lintasan.

Menurut Alex, insiden yang melibatkan Marc dengan Bezzecchi sudah sangat jelas bahwa The Bezz melakukan kesalahan dengan terlalu berani mencoba overtake.