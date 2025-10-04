MotoGP Indonesia 2025: Bezzecchi Ungkap Rasanya Menyalip di Lap Terakhir Mandalika

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 18:39 WIB

jpnn.com - Marco Bezzecchi tak bisa menutupi rasa puas sekaligus emosinya seusai menorehkan kemenangan dramatis pada sesi sprint race MotoGP Indonesia 2025, Sabtu (4/10/2025).

Pembalap Aprilia itu menyebut momen menyalip Fermin Aldeguer di lap terakhir sebagai salah satu pengalaman paling menegangkan dalam kariernya.

Manuver Dramatis di Lap Terakhir

Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dengan kurang meyakinkan. Start yang lambat membuatnya kehilangan posisi dan harus bekerja keras menyalip satu per satu rival.

Namun, determinasi tinggi membuatnya tetap bertahan di jalur terdepan.

"Awalnya saya kehilangan banyak waktu, tetapi setelah itu saya merasa sangat percaya diri dan motor berjalan cepat," ungkap Bezzecchi.

"Fermin sudah melaju jauh. Jujur saja, saya tidak mengira bisa mengejarnya. Namun saya tidak menyerah, dan menghancurkan di lap terakhir," sambungnya.

Fokus ke Balapan Utama

Aksi Bezzecchi di tikungan pemungkas benar-benar mengejutkan. Saat Aldeguer seolah sudah mengamankan kemenangan, pembalap asal Italia itu justru tampil tanpa kompromi.

Satu manuver brilian di detik terakhir membuatnya meraih hasil manis di Mandalika.