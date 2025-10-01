Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

MotoGP Indonesia 2025: Duo VR46 Ungkap Cara Melawan Jetlag, Morbidelli Bikin Heboh

Rabu, 01 Oktober 2025 – 04:53 WIB
Franco Morbidelli (kiri) dan Fabio Di Giannantonio dalam acara peluncuran Livery Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Jakarta. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Dua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio datang ke MotoGP Indonesia 2025 dengan optimisme tinggi.

Balapan seri ke-18 MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada 3–5 Oktober.

Cara Diggia dan Morbidelli Mengatasi Jetlag

Namun, sebelum bicara soal target di lintasan, dua murid Valentino Rossi itu justru lebih dahulu berbagi cerita ringan mengenai cara menghadapi jetlag.

Seperti diketahui, Diggia -sapaan Di Giannantonio- dan Morbidelli baru saja menyelesaikan race di Jepang pada minggu lalu.

Diggia mengaku punya metode khusus. Dia mencoba mengatur jam tidurnya secara bertahap sejak masih berada di Jepang.

“Kalau ada perbedaan waktu, saya biasakan tidur satu jam lebih awal setiap hari. Itu membantu tubuh menyesuaikan ritme lebih cepat,” ujarnya.

Sementara itu, Morbidelli justru membuat suasana konferensi pers menjadi riuh dengan pengakuannya.

Pembalap asal Italia itu menyebut dirinya tak pernah kesulitan tidur.

